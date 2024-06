CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 32,10 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 32,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 32,16 EUR. Bei 31,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.333 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,74 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 33,77 Prozent sinken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je CANCOM SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 37,44 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 440,60 Mio. EUR gegenüber 317,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,43 EUR je CANCOM SE-Aktie.

