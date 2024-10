CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Mittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,26 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 26,26 EUR abwärts. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,50 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.653 Aktien.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,47 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,04 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 394,74 Mio. EUR im Vergleich zu 329,35 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. CANCOM SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt: SDAX zum Start in Grün

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Verlustzone