CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 24,28 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,28 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,03 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 12,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,994 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,24 EUR je Aktie aus.

