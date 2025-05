CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 26,95 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 26,95 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,60 EUR ein. Mit einem Wert von 27,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 34.492 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,16 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 410,55 Mio. EUR, gegenüber 440,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,82 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

