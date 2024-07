CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 31,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 31,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.610 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,52 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,94 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 440,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

