Aktienentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Donnerstagmittag

28.08.25 12:05 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 23,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,65 EUR 1,45 EUR 6,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 23,20 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 24,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.693 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 vorlegen. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,939 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

