Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 2,23 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie konnte um 15:52 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 2,23 CAD. Bei 2,24 CAD erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 2,18 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 1.804.554 Canopy Growth-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2024 bei 9,89 CAD. Mit einem Zuwachs von mindestens 344,49 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 1,09 CAD. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 105,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 CAD gegenüber -1,60 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 72,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,21 Mio. CAD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Canopy Growth am 07.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,693 CAD je Canopy Growth-Aktie.
Analysen zu Canopy Growth Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2019
|Canopy Growth Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Canopy Growth Neutral
|Seaport Global Securities
|25.09.2018
|Canopy Growth Buy
|The Benchmark Company
|06.10.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Buy
|Ferris Baker Watts
|16.05.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong Buy
|Matrix Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
