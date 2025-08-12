DAX24.210 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.722 +0,6%Nas21.703 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,82 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Canopy Growth im Blick

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

13.08.25 16:09 Uhr
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 2,23 CAD.

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 15:52 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 2,23 CAD. Bei 2,24 CAD erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 2,18 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 1.804.554 Canopy Growth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2024 bei 9,89 CAD. Mit einem Zuwachs von mindestens 344,49 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 1,09 CAD. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 105,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 CAD gegenüber -1,60 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 72,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,21 Mio. CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Canopy Growth am 07.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,693 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie zündet Kursrakete - Rally nach Quartalszahlen setzt sich ungebremst fort

Canopy Growth-Aktie +21 Prozent - Canopy grenzt Verluste ein

Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nachrichten zu Canopy Growth Corp

Analysen zu Canopy Growth Corp

DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
