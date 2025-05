Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Montagvormittag fester

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 59,45 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 59,45 EUR. Bei 60,00 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.231 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 28.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,75 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,01 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 34,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,684 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,19 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,99 EUR je Aktie.

