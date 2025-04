Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 59,05 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 59,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 59,10 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 58,70 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 797 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 71,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Mit Abgaben von 25,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,703 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,06 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

