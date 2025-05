Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 58,70 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 58,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 60,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,65 EUR. Bisher wurden heute 36.956 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 52,90 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 32,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,678 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 65,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

