Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag gefragt

08.10.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 18,61 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 18,61 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carnival-Aktie bisher bei 18,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 18,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 643.777 Carnival-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 5,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 41,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.09.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,85 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.12.2024 erfolgen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,31 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels schwächer Handel in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

