Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 31,52 USD.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,52 USD ab. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 31,44 USD. Bei 31,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 188.845 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 32,77 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 3,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 52,15 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 24.06.2025 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

