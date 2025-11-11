Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Dienstagnachmittag fester

Carnival im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,99 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,99 USD zu. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.435 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Mit einem Zuwachs von 21,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 44,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 29.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

