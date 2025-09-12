Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 31,18 USD.

Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 31,18 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 30,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 545.331 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 5,18 Prozent wieder erreichen. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 106,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 24.06.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,07 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

