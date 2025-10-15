Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,15 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,15 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 29,40 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,17 USD. Zuletzt wurden via New York 322.719 Carnival-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 48,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 29.09.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Carnival-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie
Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein
Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line
Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired
Analysen zu Carnival Corp & plc paired
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|Carnival Peer Perform
|Wolfe Research
|21.06.2019
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|26.12.2018
|Carnival Accumulate
|Standpoint Research
|19.06.2018
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.03.2018
|Carnival Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2018
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.03.2018
|Carnival Overweight
|Barclays Capital
|20.12.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|22.03.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|Carnival Peer Perform
|Wolfe Research
|21.06.2019
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|26.12.2018
|Carnival Accumulate
|Standpoint Research
|21.12.2017
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|29.03.2017
|Carnival Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|23.09.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.09.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|18.03.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|10.12.2008
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carnival Corp & plc paired nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen