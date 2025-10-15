DAX24.201 -0,2%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.803 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Fahrt

15.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,15 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,15 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 29,40 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,17 USD. Zuletzt wurden via New York 322.719 Carnival-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 48,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.09.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

