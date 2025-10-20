DAX24.292 +1,9%Est505.688 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
Carnival im Blick

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Montagnachmittag fester

20.10.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 28,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
24,72 EUR 0,77 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Die Carnival-Aktie legte bis auf 28,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 284.140 Stück gehandelt.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 12,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,08 USD ab. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 47,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 2,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

