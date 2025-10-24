DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.207 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,63 +1,0%Gold4.127 ±0,0%
24.10.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Carnival zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 30,11 USD zu.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 30,11 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,14 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 284.470 Carnival-Aktien.

Bei 32,80 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 8,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Abschläge von 49,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

