Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 29,86 USD nach.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 29,86 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 29,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 325.742 Carnival-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,83 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 98,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

