Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit roter Tendenz

DAX24.178 +0,1%Est505.664 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.876 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.150 +1,4%
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Carnival im Blick

23.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 29,86 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
25,80 EUR 0,09 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 29,86 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 29,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 325.742 Carnival-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,83 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 98,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired

Analysen zu Carnival Corp & plc paired

DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
20.12.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
21.12.2017Carnival Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Carnival NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
23.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
18.03.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
10.12.2008Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)

