Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 32,23 USD nach.

Die Carnival-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 32,23 USD abwärts. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 32,13 USD ein. Mit einem Wert von 32,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343.946 Stück gehandelt.

Am 28.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,77 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (15,08 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 53,21 Prozent sinken.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 24.06.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 2,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

