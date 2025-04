Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival mit herben Abschlägen am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,8 Prozent auf 17,44 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,8 Prozent auf 17,44 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 17,34 USD. Bei 17,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.166.253 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 USD) erklomm das Papier am 01.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 64,68 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,99 Prozent.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.03.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,81 Mrd. USD im Vergleich zu 5,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.06.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,86 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

