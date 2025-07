Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag freundlich

Kurs der Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 30,60 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 30,60 USD zu. Die Carnival-Aktie legte bis auf 30,91 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 30,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 860.525 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 122,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 24.06.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

