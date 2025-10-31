Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag gesucht

Carnival im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 28,73 USD zu.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 28,73 USD. Bei 28,90 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,33 USD. Zuletzt wechselten 825.166 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 14,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 29.09.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,25 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe