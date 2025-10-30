DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.698 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,94 +0,1%Gold4.005 +1,5%
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Donnerstagnachmittag

30.10.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
23,92 EUR -0,20 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 28,27 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 28,41 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 818.010 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,80 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. 16,01 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Carnival gewährte am 29.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8,15 Mrd. USD gegenüber 7,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

