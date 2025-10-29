Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,89 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,89 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 28,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 794.483 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Carnival ließ sich am 29.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,33 USD. Im letzten Jahr hatte Carnival einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,14 USD je Aktie.

