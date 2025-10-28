Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Carnival im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,8 Prozent auf 28,02 USD.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD an. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 14,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 46,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.09.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 8,15 Mrd. USD gegenüber 7,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 2,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

