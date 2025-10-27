DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,93 +0,4%Gold3.991 -2,2%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zieht am Nachmittag an

27.10.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Carnival zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,50 USD.

Carnival Corp & plc paired
25,45 EUR -0,18 EUR -0,68%
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Carnival-Aktie bei 29,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 717.194 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,17 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,88 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Carnival ließ sich am 29.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 7,90 Mrd. USD eingefahren.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

