Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,741 EUR.

Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:00 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 0,741 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,735 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,749 EUR. Bisher wurden heute 31.244 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,818 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 59,241 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,323 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,410 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Cavendish Hydrogen-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 NOK. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cavendish Hydrogen mit einem Umsatz von insgesamt 65,43 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie stehen.

