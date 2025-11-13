Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Cavendish Hydrogen. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 0,762 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Cavendish Hydrogen zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,8 Prozent auf 0,762 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,762 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,742 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.241 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 138,583 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,323 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie 57,612 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Cavendish Hydrogen-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,43 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,15 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 26.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



