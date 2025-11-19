Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 0,723 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 0,723 EUR zu. Die Cavendish Hydrogen-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,723 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,714 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 568 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Bei 1,818 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 60,231 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,323 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,325 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Cavendish Hydrogen-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cavendish Hydrogen 0,000 NOK aus.

Am 13.11.2025 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48,37 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 26.02.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

