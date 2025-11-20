Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 0,716 EUR.

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 09:01 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 0,716 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,731 EUR. Bei 0,708 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.433 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 153,911 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,323 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie 54,888 Prozent sinken.

Nachdem Cavendish Hydrogen seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 38,11 Prozent auf 48,37 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie stehen.

