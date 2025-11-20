Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,702 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie bewegte sich um 16:05 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,702 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,731 EUR an. In der Spitze fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,701 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,708 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.964 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 158,974 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,323 EUR ab. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 117,337 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,01 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 48,37 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 26.02.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

