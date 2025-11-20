Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 0,701 EUR nach.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 0,701 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,701 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,708 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.947 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 159,344 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,323 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 117,028 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Cavendish Hydrogen-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,01 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -3,62 NOK vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,37 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,15 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen