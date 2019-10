Borussia Dortmund zieht Anleger mit Sieg gegen Prag an

Der BVB hatte am Mittwochabend dank zweier Tore von Achraf Hakimi bei Slavia Prag 2:0 gewonnen. Da am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, feierten die BVB Aktienanleger den Sieg nun zum Wochenschluss nach. So kann der Fußball-Bundesligist nun ein wenig entspannter zum Auswärtsspiel am dritten Spieltag bei Inter Mailand am 23. Oktober fahren.

