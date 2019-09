BVB-Aktie nach Unentschieden Schlusslicht im SDAX

Sie haben sogar die rote Laterne im Nebenwerte -Index SDAX übernommen mit einem Abschlag von zuletzt 3,55 Prozent auf 9,095 Euro. Sie testen damit die Unterstützung bei knapp unter 9 Euro.

Am Wochenende hatte der Fußball-Bundesligist gegen Werder Bremen abermals nur Unentschieden gespielt. In der Tabelle rutschte der Verein dadurch auf den 8. Platz ab. Für Unmut sorgt dies nicht nur unter den Kickern und den Fans, sondern auch an der Börse. Seit ihrem Septemberhoch bei etwas über 10 Euro haben die Papiere schon wieder mehr als 9 Prozent verloren.

BVB-Sportchef Zorc: 'Noch keine Entscheidung' über Sancho-Zukunft

Sportdirektor Michael Zorc kann einen Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) über die laufende Saison hinaus nicht garantieren. "Darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Jadon sicherlich keine fünf Jahre mehr hier spielen wird", sagte Zorc dem "Kicker" (Montag).

Der englische Fußball-Nationalspieler Sancho besitzt beim Bundesligisten einen Vertrag bis Ende Juni 2022. Ein Verkauf in diesem Sommer sei kein Thema gewesen, versicherte Zorc. "Aber natürlich sind die absoluten Großclubs nicht blind", sagte der 57-Jährige.

Der 19 Jahre alte Sancho, der bei Manchester City ausgebildet wurde, wisse ganz genau um seine sportliche Entwicklung beim BVB. "Ich bezweifle, dass das bei englischen Topclubs so möglich gewesen wäre", sagte Zorc. Die Dortmunder würden jungen Spielern früh das Vertrauen schenken und sie spielen lassen. "Das erkennt er an", sagte Zorc.

