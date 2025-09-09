DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.508 -0,4%Nas21.956 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,48 +1,4%Gold3.646 +0,6%
Aktie im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 39,25 USD.

Chipotle Mexican Grill Inc.
33,80 EUR 0,33 EUR 0,97%
Um 15:53 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 39,25 USD. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 39,05 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 244.058 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 41,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 0,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,97 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

