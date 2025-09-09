DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.441 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,56 +1,6%Gold3.645 +0,5%
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verliert am Mittwochabend

10.09.25 20:24 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verliert am Mittwochabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 38,67 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
33,80 EUR 0,33 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 38,67 USD. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 38,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,37 USD. Zuletzt wurden via New York 1.137.928 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 72,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 38,54 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 0,35 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

