Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Montagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 30,46 USD ab.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 30,46 USD. Bei 30,37 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 30,90 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 1.716.811 Aktien.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Gewinne von 119,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 30,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 1,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 29.10.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,16 USD im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Outperform
|Telsey Advisory Group
|07.02.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|17.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|01.10.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|27.08.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.02.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|31.01.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Deutsche Bank AG
