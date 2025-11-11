Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 29,98 USD nach.

Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 29,98 USD. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 29,88 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 529.240 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,73 USD) erklomm das Papier am 13.12.2024. 122,58 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 29,88 USD. Mit einem Kursverlust von 0,35 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Am 29.10.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus