Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 38,62 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 38,62 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 39,04 USD. Bei 38,54 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,75 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 259.181 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,79 Prozent. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 0,80 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 USD fest.

