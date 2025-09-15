Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Abend fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,75 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,75 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 40,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,53 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 1.406.242 Aktien.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 40,43 Prozent niedriger. Bei 38,31 USD fiel das Papier am 12.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 3,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Aktie aus.

