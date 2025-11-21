Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Abend freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 31,84 USD.

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 20:08 Uhr 4,9 Prozent. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 31,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.397.086 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 52,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 29,75 USD erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.10.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,28 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

