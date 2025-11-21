Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Chipotle Mexican Grill-Kurs

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 30,93 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 30,93 USD zu. Bei 31,00 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,75 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 546.977 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 115,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 3,82 Prozent sinken.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,00 Mrd. USD im Vergleich zu 2,79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,16 USD je Aktie belaufen.

