Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit Einbußen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 30,70 USD abwärts.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 30,70 USD. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 30,66 USD. Bei 31,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1.398.422 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 66,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 53,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,75 USD fiel das Papier am 12.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 3,09 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,00 Mrd. USD im Vergleich zu 2,79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,16 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

