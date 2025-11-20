Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Donnerstagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 31,13 USD.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 31,13 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,16 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,00 USD. Bisher wurden via New York 368.566 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 53,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,43 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,16 USD je Aktie aus.

