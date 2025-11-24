Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Montagnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 31,31 USD.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 31,31 USD ab. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,60 USD. Bisher wurden via New York 241.650 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 113,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,75 USD. Dieser Wert wurde am 12.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 4,98 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,00 Mrd. USD – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,16 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

