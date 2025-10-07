DAX24.381 ±0,0%Est505.616 -0,2%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.806 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.985 +0,6%
Notierung im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Nachmittag an

07.10.25 16:09 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 153,90 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
131,00 EUR 4,00 EUR 3,15%
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 153,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 154,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274.293 Circle Internet Group-Aktien.

Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

