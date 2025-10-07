Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 153,90 USD zu.
Um 15:53 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 153,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 154,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274.293 Circle Internet Group-Aktien.
Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,878 USD je Circle Internet Group-Aktie.
