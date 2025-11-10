Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verteuert sich am Abend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 103,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 110,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,09 USD. Bisher wurden heute 852.470 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,888 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen