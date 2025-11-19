Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verzeichnet am Mittwochnachmittag herbe Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 72,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 72,00 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,58 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 1.014.516 Stück.
Circle Internet Group veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.
Laut Analysten dürfte Circle Internet Group im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,908 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.