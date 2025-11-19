Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verzeichnet am Mittwochnachmittag herbe Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 72,00 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 72,00 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,58 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 1.014.516 Stück.

Circle Internet Group veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Laut Analysten dürfte Circle Internet Group im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,908 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

