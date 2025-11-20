Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Circle Internet Group

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 68,67 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 68,67 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 68,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 608.926 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Am 18.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,836 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen