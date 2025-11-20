Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag in Rot
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 68,67 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 68,67 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 68,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 608.926 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.
Am 18.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,836 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
