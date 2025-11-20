DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.224 -1,5%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Blick auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Donnerstagabend tief südwärts

20.11.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Donnerstagabend tief südwärts

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 66,21 USD.

Circle Internet Group
58,80 EUR -1,40 EUR -2,33%
Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 5,0 Prozent auf 66,21 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,92 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.770.474 Circle Internet Group-Aktien.

Circle Internet Group ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 18.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Circle Internet Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -0,836 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

